Защитят ли антитела от повторного заражения: ученые сделали заявление о COVID и вакцинах

Исследования подтвердили повторные случаи заражения COVID-19 у некоторых пациентов после выздоровления, организм которых вырабатывал иммунные молекулы, называемые антителами. Однако их защиты оказалось недостаточно для мутировавшего коронавируса.

Ученые высказывают опасения, что вакцины от COVID могут потерять эффективность против новых вирусных вариантов. Об этом пишет Nature.

Авторы исследования обнаружили, что варианты коронавируса, впервые выявленные в Великобритании и Южной Африке, несут мутации, которые могут ослабить действие некоторых антител NTD.

Сообщается, что Мишель Нуссенцвейг из Университета Рокфеллера в Нью-Йорке (США) с коллегами проанализировали кровь 20 добровольцев, получивших две дозы вакцины, разработанной Moderna и Pfizer. Через 3-14 недель после второго укола участники исследования выработали несколько типов антител, в том числе те, которые могут блокировать заражение SARS-CoV-2 клеток. Некоторые из этих нейтрализующих антител были столь же эффективны против вирусов, несущих определенные мутации в спайковом белке, как и против широко распространенных форм вируса. Но другие - только на треть эффективнее при блокировании мутировавших вариантов.

Перед этим китайские ученые выяснили, что наличие антител не может гарантированно защищать от повторного заражения COVID-19. Это подтвердило исследование среди 273 переболевших коронавирусом пациентов, некоторые их которых повторно заразились из-за нового варианта вируса SARS-CoV-2 с отличной от предыдущей генетической структурой.

Как говорится в исследовании, опубликованном в журнале National Science Review, период между выздоровлением и повторным заражением составлял 19-57 суток.

Отмечается, что причиной этого явления является недостаток Т-клеточного ответа на патоген, а само заболевание не всегда проходило легче, чем при первичном заражении.

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