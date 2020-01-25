Как защититься от смертельного китайского вируса: советы от ВОЗ

Вирус из Китая продолжает распространяться с большой скоростью. Коронавирусом 2019-nCoV заразились 876 человек, при этом уже погиб 41 пациент. Всемирная организация здравоохранения рассказала, как защитить себя от опасного вируса.

Эксперты подтвердили, что коронавирус передается от человека к человеку, но о эпидемиологии на данный момент недостаточно известно, чтобы сделать окончательные выводы о полных клинических особенностях заболевания, интенсивности передачи от человека к человеку и первоисточнике вспышки заражения вирусом.

ВОЗ опубликовала на своем сайте рекомендации, которые помогут сократить передачу заражения опасным вирусом. И так эксперты рекомендуют:

Часто мыть руки, используя спиртовые средства для мытья рук или мыло с водой;

При кашле и чихании нужно прикрыть рот и нос согнутым локтем, платком или салфеткой, после чего их необходимо немедленно выбросить и вымыть руки;

Избегать тесного контакта с кем-либо, у кого наблюдается жар и кашель;

Если у вас повышенная температура тела, кашель и затрудненное дыхание, сразу же обратитесь за медицинской помощью и поделитесь с врачом последними своими путешествиями;

Избегайте прямого незащищенного контакта с животными и поверхностями, которые соприкасаются с ними;

Следует избегать потребления сырых или недоваренных продуктов животного происхождения, включая мясо, рыбу и молоко.

Тем, кто контактировал с зараженными коронавирусом людьми, рекомендуется избегать поездок в течение инкубационного периода, который длиться 14 дней. Кроме того, в этот период лучше быть под наблюдением специалистов.

Стоит отметить, что возраст погибших от коронавируса варьируется от 48 до 89 лет. При этом многие их них были люди пожилого возраста, которые страдали тяжелыми недугами - ишемической болезнью сердца, диабетом, болезнью Паркинсона.