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Как защититься от коронавируса с помощью загара: в МОЗ сделали заявление

STYLERКоронавирус    24.05.2020 - 09:10
Как защититься от коронавируса с помощью загара: в МОЗ сделали заявление
Коронавирус 2020 - поможет ли загар (фото: РБК-Украина)

Эксперты развеяли популярный миф

От коронавируса 2020 можно уберечься несколькими способами. Однако загорание на солнце в этот список не входит. Министерство здравоохранения Украины развеяли очередной миф в социальной сети Facebook.

Сухая и жаркая погода не уничтожает коронавирусную болезнь, хотя подобная информация до сих пор продолжает распространяться по всему миру и вводить людей в заблуждение.

"Загорание на солнце не может защитить человека от коронавируса. Если рядом с вами больной COVID-19, помогут социальная дистанция и личная гигиена", - говорится в сообщении.

При этом не стоит забывать, что в сухом и горячем воздухе вирус действительно ведет себя менее активно. Теплая погода и отсутствие осадков губительно действуют на вирус. Однако полностью исчезнуть он не может.

Основные меры предосторожности для защиты от новой коронавирусной инфекции:

  • регулярно мойте руки;
  • соблюдайте дистанцию в общественных местах;
  • по возможности, не трогайте руками глаза, нос и рот;
  • при повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно быстрее обратитесь за медицинской помощью;

Как защититься от коронавируса с помощью загара: в МОЗ сделали заявлениеКоронавирус 2020 - поможет ли загар

Напомним, что МОЗ установил рекорд по суточному количеству тестов на COVID-19. По словам министра здравоохранения Максима Степанова, за минувшие сутки лабораторные центры осуществили 10 248 исследований на коронавирус.

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Автор: Дарья Яновская

Теги Новости Украины Коронавирус
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