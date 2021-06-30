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Защита от автохамов: в Киеве жители многоэтажки решили бороться с "героями парковки" (фото)

Автор: Тетяна Самарук

В Киеве в Днепровском районе местные жители решили бороться с водителями, которые паркуют автомобили в зеленой зоне.

Об этом сообщили в Telegram-канале Киев Оперативный

Так, событие произошло во дворе жилого дома, который расположен на улице Алишера Навои, 78. Люди установили деревянные колья в тех местах, где колеса машин уже уничтожили газоны.

"Тот момент, когда ты решил, что ты есть "хозяином жизни" и можешь постоянно уничтожать газон, ставя туда свой автомобиль. Но похоже, что не все жители разделили эти захваты и кто – то поставил колышки", - говорится в сообщении.

Как известно, примерно в 100 метрах от дома, на бульваре Перова есть автостоянка.

Фото: в Киеве жители многоэтажки борются с автомобилями, которые паркуют на зеленой зоне (t.me/KyivOperativ)

В комментариях пользователи пишут, что таких парковщиков в Киеве много. Однако пишут, что такие методы не помогут, необходимо вызвать инспектора по парковке.

  • Вытащат столбцы и выбросят их
  • Не поможет, выломают
  • Таких не людей у Киева много
  • Туда нужно инспектора по парковке
  • Смысла нет в этих столбиках. Только зря потратили силы и время
  • А куда обращаться, чтобы поставили столбики? А то, а ведь слишком достали парковаться на тротуаре по улице Старонаводницкой
  • И так будет с каждым
  • Незачем парковаться на зеленой зоне.

Ранее мы сообщали, что в Киеве в разы взлетит цена на парковку.

Также В Киеве "героиня парковки" залезла на эвакуатор и отбивалась от полиции.

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Киевпарковкаавтохамство