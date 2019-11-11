Засадил в лоб: известному волонтеру и автогонщику Мочанову разбили уникальное авто

Известному волонтеру и автогонщику Алексею Мочанову разбили его уникальный автомобиль Lincoln Conti Mark VI 1983 года выпуска. Детали происшествия он сообщил на своей странице в Facebook.

По словам Мочанова, инцидент произошел ночью 10 ноября на улице Соломенской. Неизвестный водитель решил развернуться через две сплошные, поленившись проехать еще в 150 метров до перекрестка с разворотом.

"Не хватило "истребителю" три встречных полосы, засадил в мои двери плашмя, "в лоб", как швейлером. Жестко", - написал возмущенный автогонщик.

Автомобиль Алексея Мочанова (Фото: facebook.com/alex.mochanov)

Он обратился к виновнику ДТП и предложил ему добровольно объявиться и написать в личные сообщения, так как он попал на камеры видеонаблюдения.

"Тебя, как на ладони, сняло несколько камер наружного видеонаблюдения, включая камеры с жилого комплекса, диппредставительства, банка – все в момент столкновения. И еще ты попал в кадр с увеличением номера в момент отъезда, когда ты, потеряв элементы бампера, включая черную крышку омывателя фар, даже не выйдя из машины, сдал задом и уехал по Соломенской вниз, навстречу камерам еще одного жилого комплекса", - написал Алексей Мочанов и отметил, что хорошо, что в момент удара в машине никого не было и пострадало только железо.

Автомобиль Алексея Мочанова (Фото: facebook.com/alex.mochanov)