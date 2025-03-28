Заріцька з KAZKA похизувалася розкішною фігурою після схуднення на 35 кг (фото)

32-річна співачка поділилася новими фото, на яких вона з'явилася у стильному спортивному топі та легінсах ніжно-рожевого кольору.

Заріцька продемонструвала свою струнку фігуру, показавши плаский живіт та підтягнуті ніжки під час ранкового тренування.

Відразу кидається в очі, як помітно вона схудла та досягла ще кращих результатів у своїй фігурі. Олександра Заріцька (фото: instagram.com/kazka.band)

“Добрий ранок. Йога і сніданок”, - підписала селфі знаменитість.

До слова, раніше Олександра розповідала, що вирішила серйозно взятися за себе, коли її вага становила понад 135 кг.

"Думала, коли стану такою (90-60-90 - ред.), стану щасливою і в мене все буде. Мене покохала людина не супер худу, і я зрозуміла, що це не тому що я була товста, тому що я була кончена. Але це реально правда", - зазначила вона.

Зі слів виконавиці, найбільшим поштовхом до прийняття себе для неї стала участь у "Танцях з зірками". Олександра Заріцька (фото: instagram.com/kazka.band)

Артистка почала стежити за своїм харчуванням та активно займатися спортом.

Окрім того, вона також робила спеціальні ін'єкції, які розщеплюють жирові клітини на певних ділянках тіла та обличчя.





Олександра Заріцька (фото: instagram.com/kazka.band)

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