Зарезал пенсионерку, надел юбку и ушел искать новые жертвы: всплыли детали ЧП под Днепром

Под Днепром мужчина жестоко зарезал 71-летнюю пенсионерку, забрал телефон и вещи жертвы, после чего переоделся в ее одежду и отправился гулять по улицам.

47-летнего убийцу задержали и теперь ему "светит" пожизненное. Об этом передали в отделе коммуникации полиции Днепропетровской области.

Злоумышленник уже сознался в преступлении и рассказал, как убил свою жертву.

Преступником оказался житель Днепра, который недавно явился в село Новониколаевка, а на убийство пошел через несколько недель после прибытия.

Жуткое преступление произошло ночью 14 сентября, а вскоре выяснились подробности происшествия.

Видео: Под Днепром мужчина жестоко зарезал пенсионерку

Оказывается, злоумышленник был частым "клиентом" психиатрической лечебницы. Об этом говорится в сюжете "Чрезвычайных новостей".

В Новониколаевке его подкармливали местные жители, которые пожалели странного мужчину. Проживал чудак в заброшенном здании.

Решившись на убийство, мужчина проник в дом пенсионерки через выбитое окно, разделался с женщиной - на ее теле осталось 15 ножевых ранений - надел ее одежду и отправился в соседний дом. Там проживали люди с проблемами со слухом, и преступник просто решил, что хозяев нет дома. Иначе жертв могло быть больше. Там он поел и отправился дальше.

По словам жителей села, бородатый неадекат бродил по улицам в юбке и нес бессмыслицу. Себя он называл Аллой Пугачевой.

После задержания полиция не смогла понять мотивы преступника и отправила мужчину к медикам.

Там выяснилось, что убийца ранее был судим за тяжелые телесные повреждения, а в областной психиатрической больнице бывал уже несколько раз как пациент.

Видео: Убийство пенсионерки под Днепром совершил сумасшедший, а жертв могло быть больше

Ранее сообщалось, что в киевском парке пенсионерка приставала к детям и снимала одежду. Оказалось, что пенсионерка сумасшедшая и склонна к агрессии.

Также мы писали о том, что недавно на Прикарпатье подросток устроил кровавую бойню "ради забавы" и решил убить всю семью.