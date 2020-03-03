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Зарегистрирован первый случай коронавируса у животного: все подробности

STYLERЖизнь    03.03.2020 - 07:31
Зарегистрирован первый случай коронавируса у животного: все подробности
Коронавирус впервые зарегистрировали у собаки (фото: pixabay.com)

В Гонконге впервые зарегистрирован случай заражения коронавирусом у собаки

Коронавирус распространяется с большой скоростью на территории Италии, где уже количество больных насчитывает 1 835 человек. Тем временем в Гонконге (Китай) зарегистрирован первый случай коронавируса у животного. Болезнь обнаружили у собаки, хотя раньше ученые говорили, что животные не болеют коронавирусом.

Коронавирусная инфекция SARS-CoV-2 обнаружена у собаки, которая жила в том же доме, где был установлен случай короновируса у владельца. По словам Всемирной организации здравоохранения животных, сейчас продолжается изучение данного случая.

В связи с этим Госпродпотребслужба временно запретила ввоз в Украину из Китайской Народной Республики домашних (собак, кошек и т.д.) и диких плотоядных животных. Об этом сообщает Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Такие меры необходимы для того, чтобы минимизировать риски заноса на территорию Украины возбудителя COVID-19.

Напомним, что известный микробиолог Келли Рейнольдс рассказала, как обезопасить себя от вируса COVID-2019 в путешествиях, в том числе и во время полетов на самолетах.

Ранее сообщалось о том, что ученые заявили, что коронавирус не передается через укус комара.

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