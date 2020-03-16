Как не заразиться коронавирусом: появились новые рекомендации

Блогер Лена Миро дала советы, как избежать заражения коронавирусом
Коронавирус в Украине и мире распространяется быстрыми темпами. Жертвами COVID-19 уже стали тысячи людей. Тем временем Минздрав и ВООЗ дают рекомендации, как обезопасить себя от этой страшной болезни.
Также каждый день своими советами делятся известные врачи, звезды и блогеры. Так, одна из самых популярных блогеров Лена Миро в своей публикации отмечает, что при борьбе и профилактике коронавируса, главное - "адекватно оценивать происходящее".
"Коронавирус - это главная на сегодня проблема, вставшая перед человечеством. Адекватное поведение в связи с этой угрозой заключается в том, чтобы не заразиться самим, соблюдая элементарные меры предосторожности, и не заразить окружающих, если вы вдруг все-таки заболели", - пишет она и дает свой список рекомендаций того, как обезопасить себя от COVID-19.
Эти просты меры, уверена блогер, уберегут "не только от сезонных соплей, но с большой вероятностью и от коронавируса".
Напомним, ранее известный врач рассказал, как противостоять коронавирусу с помощью фруктов и овощей.