Как не заразиться коронавирусом: названа новая безопасная дистанция

Ученые назвали безопасную дистанцию, чтобы не заразиться коронавирусом (Коллаж РБК-Украина)

Коронавирусом можно заразиться с расстояния 1,8 метра

Коронавирус в Украине инфицировал уже более 640 человек, 17 из них скончались. Украинцы все чаще задумываются, какая дистанция безопасна, чтобы инфекция не передалась от человека к человеку. В новых исследованиях были сформулированы рекомендации, согласно которым люди должны стоять на расстоянии 1,8 метра друг от друга, чтобы избежать распространения COVID-19.

Но с этим утверждением не согласны ученые Массачусетского технологического института. Они считают, что реальное безопасное расстояние фактически составляет 8 метров, пишет USA Today.

Эксперты Массачусетского технологического института уверяют, что динамика кашля и чихания показала, что эти "выдохи вызывают образование газообразных облаков". Они могут доходить до 8 метров.

Кстати, эксперты указали на одну деталь. Дело в том, что меры по социальному дистанцированию, принятые в настоящее время, основаны на модели передачи болезней, которую разрабатывали в 1930-ых годах.

Отметим, что для того, чтобы не заразиться коронавирусом избегайте массовых скоплений людей, мойте руки с мылом, не касайтесь руками лица, в случае симптомов сразу же позвоните семейному врачу.

Как мы ранее писали, ученые из США сообщили очень важную новость о том, что вирус может передаваться от человек к человеку за 48 часов до появления инфекции.