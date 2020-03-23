Как не заразиться коронавирусом через доставку продуктов

Из-за коронавируса в Украине в МОЗ рекомендуют заказывать продукты домой
Коронавирус в Украине уже стал причиной трех смертей, 73 человека заразились. Многие украинцы приняли решение оставаться дома на период карантина, чтобы обезопасить себя, окружающих и уменьшить риски распространения коронавирусной инфекции. Но что делать, когда продукты закончились, либо же вам требуется докупить скоропортящихся продуктов, таких, как, хлеб или молоко?
В Минздраве рассказали, безопасна ли доставка продуктов и готовой еды на дом, какие меры нужно принять, чтобы обезопасить себя еще больше. А в Центре общественного здоровья (ЦОЗ) сообщили, как правильно организовать самоизоляцию.
Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге рассказал, что заразиться COVID-19 таким образом почти невозможно и это гораздо безопаснее, чем поход в магазин.
"Это невозможно, чтобы упаковку онлайн-заказов делала больной человек, - заявил Ляшко. - Владелец предприятия обязан контролировать своих работников. В случае появления у них симптомов - отстранить от работы и направить к врачу".
Чтобы обезопасить себя после доставки, нужно:
Самоизоляция означает избежание близкого контакта с другими людьми. Исключением является только обращение за медицинской помощью (только после консультации по телефону).
В ЦОЗ считают, что самоизоляция нужна:
Сколько длится самоизоляция
Если вам рекомендовал врач или вы самостоятельно приняли решение об изоляции, она должна длиться не менее двух недель с даты начала случая, который стал причиной самоизоляции: путешествие, контакт с больным и так далее.
Как подготовиться к самоизоляции?
Попробуйте спланировать время самоизоляции так, чтобы у вас не возникало необходимости выходить из дома или принимать посетителей. Объясните это друзьям и родственникам, а также обсудите возможность дистанционной работы.
Сохраните контакты вашего врача и предварительно оповестите его о причине самоизоляции, а также выберите контактное лицо, к которому будете обращаться за помощью.
Что делать, если проживаете не одни?
Нужно изолироваться в отдельной комнате, которая хорошо проветривается. Если есть возможность пользоваться отдельной ванной комнатой и/или туалетом, а также готовить еду и питаться отдельно - сделайте это.
Не забывайте о регулярном мытье рук с мылом, уборка, в том числе влажная уборка поверхностей, гигиену кашля, использование одноразовых салфеток и платочков. Во время необходимых контактов с людьми всегда надевайте медицинскую маску и выбрасывайте ее после использования или загрязнения.
Как организовать доставку пищевых продуктов?
Попробуйте минимизировать походы в магазин. Если есть возможность, попросите друзей или родственников доставлять вам продукты питания и необходимые покупки до входной двери или пользуйтесь услугами доставки по дистанционной оплатой.
Что делать, если вам необходимо покинуть жилье?
Если возникла необходимость покинуть место самоизоляции - надевайте маску и минимизируйте контакты с людьми. Пользуйтесь антисептиком для рук и соблюдайте гигиену кашля.
Что делать если у вас появились симптомы?
Если во время самоизоляции у вас появились симптомы COVID-19: кашель, затрудненное дыхание, повышенная температура и прочее - немедленно обратитесь за медицинской помощью и сообщите о своей истории путешествий и возможные контакты с лицами, больными острыми вирусными заболеваниями.
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