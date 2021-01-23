О заражении COVID-19 может рассказать кожа: какие симптомы

О заражении коронавирусом может сигнализировать определенная сыпь на коже, которая, согласно исследованиям британских дерматологов, является более предсказуемым симптомом при заражении, чем лихорадка и кашель, особенно у детей.
По данным Британской ассоциации дерматологов, другими предупреждающими признаками инфекции являются сухость на губах и специфические высыпания на руках и ногах по типу обморожения. Об этом пишет Express.
"Мы обнаружили, что у каждого шестого ребенка сыпь появляется без каких-либо других классических симптомов. В большинстве случаев высыпания, связанные с COVID-19, длятся несколько недель и в конечном итоге исчезают. В некоторых случаях могут потребоваться назначенные лекарства, если сыпь очень зудит", - отмечает дерматолог-консультант Вероник Батай.
Исследователи выяснили, что у некоторых пациентов с COVID-19 появилась сыпь на коже, напоминающая крапивницу. Этот самый распространенный тип сыпи, связанной с коронавирусом, может сильно зудеть.
Симптом проявляется в виде внезапно появившихся на коже крапивницы или волдырей, которые могут появляться и исчезать в течение нескольких часов.
У некоторых пациентов с коронавирусом также появлялась сыпь, похожая на ветрянку, которая может ощущаться как "потница".
В случае коронавирусной болезни у человека могут болеть губы.
Некоторые пациенты жаловались на необычно сухие и шелушащихся губы, хотя обычно это развивается ближе к концу инфекции.
Наиболее специфический тип кожной сыпи у пациентов с COVID-19 развивается на пальцах рук и ног.
Она вызывает красные или сиреневые шишки (пупырышки) на пальцах рук или ног, и они могут сильно болеть.
В результате такой сыпи верхний слой кожи может отслоиться, хотя обычно он не вызывает зуда.
Ранее сообщалось, что у детей выявили симптом COVID-19, который можно спутать другой болезнью.
Напомним, что недавно ученые сделали заявление о COVID и вакцинах и объяснили, смогут ли защитить антитела от повторного заражения.