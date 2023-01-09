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"Зараз це тренд": Даша Астаф'єва відверто розповіла, чи отримувала гроші за оголені фотосесії

Даша Астаф'єва (фото: facebook.com/dasha.astafieva.band)
Автор: Юлія Гаюк

Відома співачка та модель Даша Астаф'єва славиться своєю прекрасною фігурою та відвертими знімками. Її фото ставали обкладинками багатьох глянців, у тому числі й Playboy. Проте, за словами, Даші вона ніколи не отримувала за це гроші.

Про це вона розповіла в інтерв'ю Петру Заставному.

Чому Даша Астаф'єва не брала гроші за фото

Її співрозмовник Петро згадав платформу OnlyFans, де дівчата можуть продавати свої оголені фото, і це стає досить популярним. Проте Даша каже, що ніколи не отримувала плату за відвертий контент.

"Жодна моя оголена фотографія не оплачувалася. Це магія цих фотографій. Ці фотографії - це був творчий погляд на реальність, на сучасність, на ставлення до свого оголеного тіла. От я така, я так ставлюся до того, що гола людина може бути чуттєвою і не мати ніякого негативного підтексту. І тим самим долучатися до якогось світового мистецтва, до картин класичних, до бачення смішного у сексуальному", - поділилася співачка.

Даша Астаф'єва (фото: instagram.com/da_astafieva)

А от до вище згаданої платформи OnlyFans Астаф'єва ставиться негативно. На її думку, це продаж власного тіла за гроші.

"Зараз тренд, що ти можеш продавати фотки, тобі будуть донатити. Але це зовсім треш, я негативно до цього ставлюся. Тому що втрачається сенс мистецтва, оголеного тіла, це робиться на кількість, не на якість. Для мене фото оголеного тіла, які продають, - це не красиво", - заявила Даша.

Попри таку позицію вона не засуджує тих дівчат, які продають свої фото та донатять на ЗСУ. Ба більше - співачка закликає їх продовжувати це робити, хоча сама не впевнена, що погодилася б на таку пропозицію.

Даша Астаф'єва (фото: instagram.com/da_astafieva)

"Треба подивитися, хто фотограф, як він буде бачити це. Це дуже важливо. Це така квінтесенція магії, поєднання бачення фотографа. Мене дуже людей хотіли сфотографувати, але це все закінчувалося, бо на питання "Як ти це бачиш?", мені казали: "Ну так артово, ти гола на будівництві, тобі холодно, брудом обмажемо". Але так точно, ні, дякую", - сказала Даша.

Раніше ми розповідали, що вандали зробили з могилою дідуся Даші.

Також дивіться, як виглядає новий бойфренд Астаф'євої.

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