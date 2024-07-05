Зараз - сезон! Цей диво-продукт покращить роботу серця та мозку

Дієтолог Федеріка Аматі розповіла про фрукт, який допомагає при запаленні, менопаузі та сприяє гарній роботі серця.
Що саме треба включати в раціон, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram експертки.
Який фрукт треба їсти щодня
"Чорницю рекламують як якийсь суперпродукт, який ми повинні споживати щодня. Я повинна сказати, що докази дійсно переконливі, що чорниця - чудовий фрукт, який можна додати до свого щоденного раціону", - сказала експерт.
Але важливо пам’ятати, що харчування має бути різноманітним, тож насолоджуйтеся чорницею, але переконайтеся, що це не єдиний фрукт, який ви їсте.
Ось лише деякі переваги чорниці:
Містить багато клітковини - чудово для здоров’я кишечника
В ній великий вміст корисних рослинних хімікатів, які називаються поліфенолами.
У чорниці особливо багато антоціанів, які захищають нашу нервову систему
Чорниця є чудовим джерелом вітаміну К, важливого для здоров’я серця та здорового згортання крові.
Підтримка здоров'я очей. Антоціани в чорницях корисні для здоров'я очей, оскільки сприяють покращенню зору в умовах слабкого освітлення і підвищують адаптацію до темряви.
Зниження ризику серцево-судинних захворювань. Вміст флавоноїдів у чорницях сприяє зниженню кров'яного тиску, покращенню кровообігу і загальному здоров'ю серця.
Підтримка здоров'я шкіри: Антоціани в чорницях сприяють збереженню здоров'я шкіри, зменшують ознаки старіння і покращують загальний вигляд шкіри.