Зараз - сезон! Цей диво-продукт покращить роботу серця та мозку

Який фрукт треба їсти щодня

"Чорницю рекламують як якийсь суперпродукт, який ми повинні споживати щодня. Я повинна сказати, що докази дійсно переконливі, що чорниця - чудовий фрукт, який можна додати до свого щоденного раціону", - сказала експерт.

Але важливо пам’ятати, що харчування має бути різноманітним, тож насолоджуйтеся чорницею, але переконайтеся, що це не єдиний фрукт, який ви їсте.

Ось лише деякі переваги чорниці: