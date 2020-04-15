Как заработать во время карантина: лучшие идеи

Карантин в Украине из-за коронавируса введен 12 марта, и продлен пока что до 24 апреля. В связи со сложившейся ситуацией некоторые украинцы временно потеряли свой заработок, но есть несколько способов, как можно заработать.

Пока все сидят дома на карантине можно заняться делом, которое принесет дополнительные деньги. Возможно они не будут очень большими, но помогут продержаться в непростое время.

Пошив масок

Маски – это то, что сейчас активно покупают. В аптеках масок не хватает, и люди ищут их в интернете. Кроме того, есть много тех, кто не хочет надевать обычные медицинские маски, и они ищут что-то более эксклюзивное.

Поэтому, если вы умеете шить, то можно не плохо заработать на продаже своих масок. Заказать все необходимые материалы для этого можно в онлайне. При этом можно шить как одноразовые, так и многоразовые маски, и продавать их в интернете.

Такси

Это решение подойдет для тех, у кого есть автомобиль и он стоит без дела в условиях карантина. Общественный транспорт сейчас работает в ограниченном режиме, поэтому многие украинцы пользуются услугами такси.

Вы можете связаться с одной из компаний, которые занимаются перевозкой пассажиров, и стать их водителем.

Написания текстов

Писать тексты можно из дома, так как эта работа не требует присутствия в офисе, и во время карантина это тоже неплохая возможность заработать деньги. Все что нужно иметь – это компьютер, интернет, ну и умение хорошо писать текст.

Предложения от работодателей можно найти на сервисах для поиска работы, а также в соцсетях. Но нужно быть осторожными, чтобы не попасть на мошенников, и гарантировано получить оплату за свой труд.

Перевод

Если вы неплохо знаете какой-нибудь иностранный языки и у вас есть компьютер и интернет, то также можете обратить внимание на такой вид заработка, который будет зависеть от объема работы, языка и сложности текста.

Фото или видеообработка

Если вы умеете пользоваться различными программы для обработки фото и видео, тогда можете делать это дома для других людей, или компаний. Таким образом вы получите дополнительные средства.

Напомним, что министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что из-за роста заражения коронавирусом, говорить об окончании карантина 24 апреля нецелесообразно.