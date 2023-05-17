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ZARA у Києві скоро відкриється: зʼявилося відео з магазину

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Середа 17 травня 2023 14:23
ZARA у Києві скоро відкриється: зʼявилося відео з магазину Магазини ZARA можуть скоро відкритися у столиці (фото: GettyImages)
Автор: Василина Копитко

Магазини ZARA можуть невдовзі відкрити у Києві. У мережі опублікували відео з одного зі столичних магазинів, у якому, ймовірно, ведуться підготовчі роботи.

Про це повідомили столичні канали Telegram.

Що відомо про відкриття магазинів Zara

"Zara готується до відкриття у Києві. В одному зі столичних ТРЦ помітили світло в приміщенні магазину. Також компанія звʼязується з колишніми працівниками щодо відновлення роботи", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що цей магазин бренду розташований у ТРЦ Respublika.

Нагадаємо, іспанський ритейл-гігант Inditex Group, якому належать популярні бренди Zara, Bershka, Stradivarius, P&B, Massimo Dutti, зупинив свою роботу в Україні з початком повномасштабної війни.

Своє рішення керівництво групи компаній пояснювало тим, що найвищим пріоритетом для них є безпека їхніх колег і клієнтів. А також вони зазначили, що стежитимуть за розвитком подій в Україні, аби розуміти, коли зможуть повернутись на наш ринок.

До 24 лютого 2022 року в Україні працювало 65 магазинів Inditex - у 8 містах. З початку війни всі магазини припинили свою роботу. Найбільший магазин бренду Zara знаходився у Києві - там у грудні навіть зняли вивіску.

Зазначимо також, що компанія, яка володіє магазинами Zara, продає свій бізнес у Росії й вже отримала відповідні дозволи на це.

Читайте також про те, коли Inditex Group може повернутись в Україну - названі орієнтовні терміни.

Раніше ми писали про те, що ще одна велика міжнародна група компаній планує покинути ринок Росії.

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