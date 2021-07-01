Запуск рынка земли, COVID-паспорта, новые тарифы и соцвыплаты: что изменится с 1 июля

Прожиточный минимум и соцвыплаты

В Украине с 1 июля размер прожиточного минимума вырастет на 4,8%, и будет составлять 2 294 гривны. Ввиду изменений пересчитают ряд социальных выплат, а также ожидается индексация пенсий для некоторых категорий граждан.

Так, теперь прожиточная минималка будет составлять:

для трудоспособных - 2 379 гривен

для детей до 6 лет - 2 013 гривен

для детей от 6 до 18 лет - 2 510 гривен

для утративших трудоспособность - 1 854 гривен.

Максимальная соцпомощь по безработице вырастет до 9 516 гривен.

Будет увеличен минимальный размер пенсии по возрасту и для граждан с инвалидностью - до 1 854 гривен.

Пособие по беременности и родам с 1 июля будет составлять около 595 гривен.

Помощь на детей одиноким матерям теперь составят:

на детей до 6 лет - 2 013 гривен

на детей от 6 до 18 лет - 2 510 гривен

на детей от 18 до 23 лет - 2 379 гривен

Рынок земли

С 1 июля отменяется мораторий на продажу сельхозземли, кроме земель госсобственности. Так, отныне можно будет продавать землю гражданам Украины, физлицам, но не более 100 га в одни руки (до этого закон позволял продавать участки земли только до 2 га).

При совершении сделки по покупке земельных участков источники происхождения средств должны быть документально подтверждены.

Запрещается покупать землю:

иностранцам до решения референдума;

государственные и коммунальные земли продавать нельзя;

запрещается продажа земли ближе чем 50 км до госграницы;

продавать землю россиянам и представителям террористов;

продавать землю компаниям-оффшорам.

Компании смогут покупать землю только начиная с января 2024 года, но не более чем 10 тысяч га.

Банк может получить землю в собственность только как залоговое имущество и должен продать за 2 года.

Запуск COVID-паспортов

С 1 июля в Украине начнется бета-тестирование COVID-сертификата, который будет использоваться для поездок в страны Евросоюза и другие (без сдачи ПЦР-теста или прохождения самоизоляции). Принять участие в бета-тесте может каждый желающий, кто получил две дозы вакцины от COVID-19 на территории Украины.

Действительность этого электронного документа в "Дія" можно будет проверить через QR-код.

Тарифы на газ

Газоснабжающие компании уже обнародовали на своих сайтах месячные тарифы на газ для населения. Хотя в июле цены выросли, но годовые тарифные планы не изменились.

Теперь стоимость одного кубометра газа для граждан составит от 7,99 до 15,50 гривен.

Так, например, "Нафтогаз Украины" установила месячный тариф на июль на уровне 13,13 гривны.

В июле базовые годовые фиксированные цены будут колебаться от 7,80 и до 13,50 гривен за кубометр.

Языковой закон

16 июля заработают новые статьи закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Так, для государственных служащих будут предусматриваться экзамены на знание украинского языка. Также будут проверять и претендентов на получение украинского гражданства.

По результатам прохождения тестов можно будет получить сертификат, срок действия которого - бессрочный.

Если претендент не наберет определенного количества баллов, можно будет пересдать экзамен.

Кроме того, развлекательные мероприятия и иностранные фильмы должны выполняться на государственном языке - украинском.

Также доля книг на украинском в продаже в каждом книжном магазине или другом заведении не должна быть менее 50%.