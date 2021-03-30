Запуск COVID-паспорта в Украине: откроет ли новый документ свободное перемещение по миру

Украина готова к внедрению COVID-паспортов

По словам Явтушенко, в Украине сейчас уже есть все технические возможности для реализации подобного документа на базе уже существующей электронной системы охраны здоровья eHealth. Однако в украинском законодательстве есть некоторые преграды для запуска "ковидных" паспортов.

"На данный момент в Минздраве и других министерствах усиленно работают для того, чтобы будущий паспорт вакцинированного человека отвечал нормативам и регламентам, которые установил для подобных документов Европейский Союз. Соответствующие проекты должны появиться уже до июня", - сообщил эксперт.

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"На самом деле не все так просто. Пилотными на сегодняшний день есть две концепции работы такого документа", - отметил Явтушенко.

Первый вариант. Цифровой зеленый сертификат просто будет служить доказательством того, что человек уже вакцинирован (с указанием даты вакцинации и названия вакцины) или доказательством того, что человек имеет негативный ПЦР-тест, или доказательством того, что человек уже переболел и у него есть сейчас антитела.

"Если отталкиваться от этой концепции, то для вакцинированных граждан скорее всего будет открыт доступ только в те страны, где сертифицировали у себя соответствующую вакцину, которой была сделана прививка, и подтвердили использование такой вакцины на своей территории. Если же человек вакцинирован вакциной, которая не разрешена для использования на территории такой страны, скорее всего, вы не сможете въехать", - объяснил Явтушенко.

Второй вариант. Между странами будут заключаться двухсторонние или многосторонние международные договора об взаимном признании "ковидных" паспортов. И это позволит спокойно посещать и въезжать в страны-подписанты на условиях, которые установлены в таких договорах.

"На данный момент ни одного такого международного договора еще не существует, а паспорта вакцинированных личностей не будут признаваться отдельным документом и могут быть использованы только с соответствующим документом установленного образца, который подтверждает личность", - добавил специалист.