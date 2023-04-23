Запропонувала подивитися за дитиною: у Вінниці горе-няня повернула сусідам мертве немовля

Що загрожує горе-няні

Фігурантку відправили під варту на 60 діб. Їй було оголошено про підозру у скоєнні правопорушення за ч. 1 ст. 119 Кримінального кодексу (вбивство, вчинене через необережність).

Санкція передбачає обмеження волі на строк від 3 до 5 років або позбавлення волі на той самий термін.

Деталі трагедії

Як йдеться у матеріалах справи, 33-річна фігурантка, отримавши від сусідів згоду на тимчасовий догляд за немовлям і забравши його до себе додому, того ж вечора розпивала алкогольні напої разом зі співмешканцем та подругою.

На ранок наступного дня підозрювана з дитиною та своїм громадянським чоловіком пішла випивати вже у гості до подруги.

"Повертаючись додому, підозрювана разом зі співмешканцем та малолітнім сином знайомих, який перебував у жінки на руках знаходилися на зупинці громадського транспорту в стані алкогольного сп’яніння, в силу якого її діяння із догляду за малолітньою дитиною можуть спричинити небезпечні для її життя наслідки, допустила падіння дитини на землю не втримавши його в руках", - йдеться у матеріалі.

Підозрювана, піднявши дитину, попрямувала до себе додому, де хлопчик надалі помер, розповіли у суді.

Було розпочато кримінальне провадження, і суддя ухвалив рішення про запобіжний захід для підозрюваної. Наразі слідчі дії продовжуються.