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Запретила гулять: под Сумами девочка-подросток набросилась на мать

STYLERЖизнь    06.02.2020 - 09:13
Запретила гулять: под Сумами девочка-подросток набросилась на мать
Под Сумами подросток набросилась на мать (Коллаж РБК-Украина)

Подросток из Сумской области сильно обиделась на родную мать

В Сумской области 13-летняя девочка так обиделась на маму, что набросилась на нее с ножом. Конфликт произошел из-за того, что мама запретила ей идти на прогулку с друзьями.

Как сообщили в полиции Сумской области, в дежурную часть Кролевца поступило сообщение от бригады скорой помощи о неадекватном подростке. Медики рассказали, что 13-летняя девочка нанесла ножом телесные повреждения своей матери.

Пострадавшую женщину госпитализировали в больницу с проникающей колото-резаной раной передней брюшной стенки и резаными ранами предплечий.

Как рассказала девочка, она очень сильно обиделась на маму за то, что та запретила ей идти с друзьями на прогулку.

"Предварительно установлено, что агрессию у девочки вызвал запрет матери пойти на прогулку в город с друзьями. В настоящее время с девочкой работают педагоги, медики и психологи. Врачи оказали женщине всю необходимую помощь, сейчас ее жизни ничего не угрожает", - рассказал детали начальник Кролевецкого отделения полиции Андрей Малюшин.

Полиция открыла по данному происшествию уголовное производство, идет расследование. Девочка находится под присмотром психологов.

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