У заповіднику на Прикарпатті браконьєри вбили оленя благородного

Що відомо про інцидент

"Днями до поліції Івано-Франківська надійшло повідомлення від директора спеціалізованого лісомисливського науково-дослідного природно-заповідного господарства "Чорний ліс" про те, що на території лісництва знайшли рештки оленя благородного", - йдеться у повідомленні.

На місце відправили слідчо-оперативну групу. Правоохоронці оглянули місця події, виявили та вилучили речові докази.

За оцінкою Українського товариства мисливців та рибалок, сума збитків завданих державі сягає 470 тисяч гривень.

Рештки благородного оленя знайшли у заповіднику (фото: Головне управління Національної поліції в Івано-Франківській області)

Правоохоронці опитали лісників та встановили трьох чоловіків, які можуть бути причетними до незаконного полювання. Це мешканці села Завій Калуського району.

"Під час обшуків за їхніми місцями проживання поліцейські знайшли заморожене м'ясо, схоже на м'ясо дикої тварини, рюкзак із плямами речовини бурого кольору, три одиниці зареєстрованої гладкоствольної зброї, набої, черепи оленів, косуль тощо", - додають у поліції.

Зараз тривають слідчі дії, правоохоронці призначили ряд експертиз.

Поліція вилучила речові докази у трьох чоловіків, яких підозрюють у браконьєрстві (фото: Головне управління Національної поліції в Івано-Франківській області)