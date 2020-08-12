Под Запорожьем живодерку, которая снимала видео на продажу, постигла расплата

В Запорожской области вынесли справедливое решение по 24-летней живодерке Кристине (коллаж: РБК-Украина)

В Запорожской области банда живодеров получила свое за мучительную смерть животных

В Запорожской области живодерку Кристину, которая обнажалась и на камеру издевалась над животными, постигла расплата. Девушку наконец-то взяли под стражу по решению суда.

Отметим, что после проведенных обысков и допросов в начале августа Кристину отпустили, мотивируя это проведением экспертиз. Теперь же в Нацполиции сообщили, что девушка все же задержана.

Правоохранители выяснили, что жительница села Вильнокурьянивськое снимала видеоролики порнографического характера, а также видео со сценами издевательств над животными.

Один такой видеоматериал стоил около 2 тысяч гривен. Их она продавала на тематических форумах. Кроме того, установлена, что видео она снимала также "под заказ".

24-летняя живодерка Кристина из Запорожской области (фото: Это Запорожье)

Живодерке предъявили обвинения по ч. 2 ст. 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) и ч. 3 ст. 299 (жестокое обращение с животными) УК Украины. Теперь ей грозит до 8 лет тюрьмы.

Согласно же сообщению Telegram-канала Это Запорожье, Вольнянский районный суд избрал живодерке меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток.

Интересно, что сама Кристина на одном из допросов сквозь слезы доказывала, что она тоже жертва. Мол, родители избивали, из дому выгнали, а семейная пара приютила, а потом заставляла таким образом на них работать

Отметим, что буквально накануне 52-летнего организатора банды живодеров жестоко избили, а дом, где происходили садистские съемки, сожгли. Люди сильно возмущены, что живодеры до сих пор были на свободе.