Под Запорожьем живодер получил реальный срок 3 года

В ходе разбирательства было установлено, что в течение двух лет 25-летняя женщина и ее 52-летний сожитель - оба жителя Вольнянского района - снимали фото и видео порнографического характера с участием животных, а затем такой контент распространяли в интернете.

"Наиболее широкую огласку действия обвиняемой получили после того, как последняя сняла на видео и выложила в соцсети жестокое издевательство над котом, в результате которого наступила смерть животного", - говорится в публикации.

В отношении фигурантов, проходящих по делу живодеров и распространителей порноконтента, были начаты уголовные производства по ч. 3 ст. 301 и ч. 3 ст. 299 УК.

Суд приговорил женщину к 5 годам 6 месяцам лишения свободы, а мужчина получил наказание в виде 4 лет лишения свободы, при этом ему установили испытательный срок 3 года. Также обвиняемых лишили права заниматься деятельностью, связанной с изготовлением и реализацией фото и видеопродукции на 3 года.

Такое наказание в отношении подсудимого об условном сроке прокурор посчитал недостаточным, и подал апелляционную жалобу на вердикт.

"Суд апелляционной инстанции учел доводы прокурора и принял новый приговор, по которому мужчина осужден к реальному сроку наказания - 3 года лишения свободы в местах несвободы. Ранее назначенное обвиняемой наказание оставлено без изменений", - передали в прокуратуре.