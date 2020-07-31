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Под Запорожьем ребенок погиб из-за стиральной машины: подробности трагедии

Запорожье, Пятница 31 июля 2020 12:21
Под Запорожьем ребенок погиб из-за стиральной машины: подробности трагедии
Под Запорожьем ребенок погиб из-за стиральной машины (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

В Запорожской области произошла трагедия с 7-летним мальчиком из-за стиральной машины

В Запорожской области ребенок погиб из-за неисправной стиральной машины. Трагедия с семилетним мальчиком случилась 30 июля в одном из сел Ореховского района.

Мальчик находился дома без присмотра родителей. Ребенок прикоснулся к электронагревателю, который был установлен в самодельной стиральной машине, сообщает пресс-служба Национальной полиции Запорожской области.

"Предварительно было установлено, что 7-летний мальчик, когда рядом не было родителей, дотронулся к электронагревателю, установленного в самодельной стиральной машине", - рассказали в полиции.

Под Запорожьем ребенок погиб из-за стиральной машины: подробности трагедии

Та самая стиральная машина из-за которой погиб ребенок (фото: zp.npu.gov.ua)

Правоохранители выясняют детали трагедии, открыто уголовное производство по пункту 2 части 2 статьи 115 (убийство) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, сейчас решается вопрос относительно открытия уголовного производства по статье 166 Уголовного кодекса Украины (Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком).

Ранее мы писали, что в Конотопе умер 10-летний мальчик, которого год назад сбила машина полиции.

Также сообщалось, что появились новые подробности и нестыковки в деле о смерти 3-летнего сына политзаключенного в Крыму.

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