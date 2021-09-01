Под Запорожьем пьяный таксист "покатал" на капоте полицейского и сломал ему обе ноги (видео)

Так, инцидент произошел 31 августа, около 11 часов утра.

Как это произошло

Правоохранители при проверке документов установили, что за рулем находится местный житель 1950 года рождения с явными признаками алкогольного опьянения. Также в салоне автомобиля находилась 13-летняя пассажирка.

Сотрудники полиции предложили водителю пройти освидетельствование в медицинском учреждении, однако он категорически отказался, заперся в салоне, завел двигатель и наехал автомобилем на полицейского.

В результате старший сержант полиции оказался на капоте иномарки. Это не остановило водителя и он продолжал набирать скорость. Иномарка проехала почти 5 км на большой скорости и остановилась, когда столкнулась с деревом.

В результате полицейский получил перелом обеих ног. Также у пассажирки медики диагностировали сотрясение головного мозга средней степени тяжести.

Под Запорожьем водитель наехал на полицейского (фото: zp.npu.gov.ua)

Что "светит" подозреваемому

Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и ч. 2 ст. 286-1 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения) Уголовного кодекса Украины. Ему "светит" до двенадцати лет лишения свободы.

Кроме этого, открыли уголовное производство по ст. 348 Уголовного кодекса Украины (Посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего). Фигуранту сообщено о подозрении в совершении особо тяжкого преступления.