Под Запорожьем парень сжег свою девушку, прохожий просто снимал на видео

Под Запорожьем 28-летний мужчина поджег свою девушку прямо на улице. Жуткое происшествие произошло в Бабурке вечером 2 июня. Один из прохожих снял ужасные кадры на мобильный телефон, не "отвлекаясь" на оказание помощи (предупреждаем, видео содержит нецензурные выражения). Ролик был опубликован в сети и вызвал шквал гневных комментариев.

Девушка получила 90% ожогов тела 2-3 степени. Ее госпитализировали на "скорой" в ожоговый центр городской больницы №5. Туда же доставили и ее парня с ожогами кистей и пальцев - травмы тот получил, когда поджигал возлюбленную, передает местное издание "Времени новостей" со ссылкой на главу Независимого профсоюза работников скорой медпомощи Запорожья Анатолия Сидоренко.

В Бабурке мужчина поджег девушку после ссоры (Фото: скриншот)

Отмечается, что к ЧП привела ссора между парой, после которой мужчина прямо на улице Лахтинской облил девушку бензином и поджег.

Под Запорожьем мужчина поджег свою девушку прямо на улице (Видео: instagram.com/its_zp)

Нужно сказать, что пользователи сети после публикации шокирующего видео в местном паблике были ошарашены действиями "оператора", который снимал горящего человека и не предпринимал попыток вмешаться и потушить пламя. Такой поступок назвали верхом цинизма. Также звучат слова соболезнования родным девушки.

Урод! Его тоже нужно сжечь, а не сажать в тюрьму! Собаке собачья смерть!

Бабурка не удивляет. Я бы сказал, что классика Бабурки.

Каждый день что-то случается;

Оператор "мощь" прям: "человек горит", а помочь не? Действительно, куда катится этот мир? Просто жесть... Соболезную родным...

Как же рука поднялась снимать, а не спасать?! Автор ролика не далеко ушел от преступника, который это сделал...

Скрин комментариев

Какая мразь, вместо того чтобы тушить и хоть как то помочь человеку, выложила это в Инсте - сети для фитоняшек и "уточек". Это уже верх цинизма. У нас люди взрываются, насилуются, живьем горят на улицах, а мы селфимся на фоне трагедии и видосики сенсационные выкладываем. А чего же ты, тварь безмозглая, не заселфилась с обугленной девушкой? Потом бы подписал под фоточкой : "Я в Луганде "жарю" молоденьких зулусок".

Скрин комментариев

Напомним, что ранее Бабурка под Запорожьем оказалась в центре скандала после того, как около этого населенного пункта неизвестные забросали камнями вагоны поезда Запорожье-Киев.

Как сообщалось ранее, в мае в Закарпатской области в селе Косино мужчина облил себя, дом и автомобиль бензином и поджег. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. Также при пожаре пострадала 19-летняя дочь поджигателя. Позже стало известно, что мужчина скончался, а трагедия развернулась на второй день свадьбы его дочери.