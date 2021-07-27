Под Запорожьем мать таскала маленькую девочку за уши и не пускала в туалет: "с*ы тут" (видео)

Также в сети опубликованы соответствующие кадры.

Как видно на ролике, присутствующие не вмешивались в такой "воспитательный процесс", который женщина демонстрировала в очереди, и никто не сделал ей замечание за издевательство над ребенком.

"Мало того, что она таскала девочку за уши, она не давала ей попить, а когда ребенок просился в туалет, орала: "с*ы тут". Угрожала ей, что "даст по башке". Девочку обещала отдать в интернат, и вроде как корила ее за то, что забрала из детдома", - говорится в публикации.

Также возмущенные пользователи сети пишут, что девочка выглядит запуганной и неухоженной. Кроме того в комментах указывают на неподтвержденные данные о том, что мадам якобы "уже прославилась на шоу "Говорит Украина", где у нее отбирали детей".

Видео: под Запорожьем женщина издевалась над маленькой дочкой у людей на глазах

Женщина издевалась над маленьким ребенком в паспортном столе в Орехове (фото: instagram.com/orekhov_segodnya)

В комментариях многие признают, что поведение женщины и ее отношение к ребенку шокирует, но также неприятно поражает реакция - точнее, ее полное отсутствие - свидетелей инцидента. Также пишут, что у "героини" видео действительно ранее социальные службы забирали детей.