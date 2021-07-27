Под Запорожьем мать таскала маленькую девочку за уши и не пускала в туалет: "с*ы тут" (видео)
Под Запорожьем в городе Орехов женщина громко кричала на маленькую девочку и угрожала, что отдаст в интернат, таскала за уши и не пускала в туалет. Такое грубое отношение к ребенку со стороны матери люди во вторник, 27 июля, наблюдали в паспортном столе, и сняли происходящее на видео.
Об этом говорится в сообщении паблика "Орехов сегодня" в Instagram.
Также в сети опубликованы соответствующие кадры.
Как видно на ролике, присутствующие не вмешивались в такой "воспитательный процесс", который женщина демонстрировала в очереди, и никто не сделал ей замечание за издевательство над ребенком.
"Мало того, что она таскала девочку за уши, она не давала ей попить, а когда ребенок просился в туалет, орала: "с*ы тут". Угрожала ей, что "даст по башке". Девочку обещала отдать в интернат, и вроде как корила ее за то, что забрала из детдома", - говорится в публикации.
Также возмущенные пользователи сети пишут, что девочка выглядит запуганной и неухоженной. Кроме того в комментах указывают на неподтвержденные данные о том, что мадам якобы "уже прославилась на шоу "Говорит Украина", где у нее отбирали детей".
Видео: под Запорожьем женщина издевалась над маленькой дочкой у людей на глазах
Женщина издевалась над маленьким ребенком в паспортном столе в Орехове (фото: instagram.com/orekhov_segodnya)
В комментариях многие признают, что поведение женщины и ее отношение к ребенку шокирует, но также неприятно поражает реакция - точнее, ее полное отсутствие - свидетелей инцидента. Также пишут, что у "героини" видео действительно ранее социальные службы забирали детей.
- У нее действительно отбирали уже детей, я была волонтером, она приходила в горсовет, хотела забрать их из приюта. Видимо, отдали.
- А почему никто в полицию не обратились, рядом же. Все сидят, всех все устраивает
- Все больше поражает народ - сидеть, наблюдать, как открыто издеваются над ребенком, и просто молчать. Достойно, однако!
- Над ней бы так поиздеваться, как она над своим чадом
- Почему все сидят молча?
- А так сложно сделать ей замечание, люди просто стоят, а потом в интернете возмущаются...
- Куда смотрят соцслужбы, я не понимаю, если она на людях так издевается над ребенком, представьте, что она делает с ней дома...
Как сообщалось ранее, под Одессой женщина бросила годовалого ребенка в соцслужбе из-за кредита на отдых.
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