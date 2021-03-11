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Под Запорожьем в доме насмерть замерз 5-месячный малыш: на фото без слез не взглянешь

Автор: Людмила Жукова

В городе Каменка Запорожской области произошла трагедия. В полузаброшенном доме, который не обогревался, замерз насмерть 5-месячный ребенок. В это время его мама употребляла алкогольные напитки в доме по соседству.

Об этом сообщили на сайте Национальной полиции в Запорожской области.

10 марта в полицию сообщили о смерти малыша, которому было всего 5 месяцев. Оперативники выехали на место трагедии и были поражены от того, что увидели.

В доме не было отопления, везде страшная антисанитария, а ребенок находился два часа без матери. Женщина в это время пила пиво с соседкой.

"Она нигде не работала, на учете службы по делам детей Каменка-Днепровской территориальной общины не находилась. Проживала семья при отсутствии электроснабжения и отопления, в условиях полной антисанитарии", - рассказала начальник ювенальной превенции ГУНП в Запорожской области Ольга Зинченко.

Причину смерти мальчика установит судебно-медицинская экспертиза.

Дальнейшую судьбу двухлетней девочки, которая является дочерью горе-матери, решит служба по делам детей Каменско-Днепровской территориальной общины. В настоящее время ее доставили в местную больницу для проведения полного медицинского обследования.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. По результатам проведенной судебно-медицинской экспертизы будет предоставлена ​​окончательная правовая квалификация события.

Под Запорожьем в доме от холода умер малыш (фото: zp.npu.gov.ua)

Как мы ранее сообщали, под Днепром пьяная мать избила и выгнала детей на улицу.

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