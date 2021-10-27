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Под Запорожьем больных на COVID-19 лечат хирурги, педиатры и гинекологи: что произошло

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Мелитополь, Среда 27 октября 2021 17:58
Под Запорожьем больных на COVID-19 лечат хирурги, педиатры и гинекологи: что произошло В Мелитополе ковид-больных лечат медики по другим специальностям (коллаж РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

В Мелитополе Запорожской области возникла сложная ситуация с распространением коронавируса. Поэтому на помощь ковидным госпиталям пришли ЛОРы, гинекологи и кардиологи.

Об этом сообщается на сайте Мелитопольского городского совета.

Так, в Мелитополе работают ковидные госпитали на базе обновленной инфекционной больницы, в детском санатории, в гинекологическом корпусе и в бывшем инфекционном отделении ЦРБ. Поэтому в связи с огромной нагрузкой на врачей, ковидные госпитали усилить врачами из других специальностей.

По словам директора ТМО "Многопрофильная больница интенсивных методов лечения и скорой медицинской помощи" Ларисы Сапрыкиной, медики в больницах уже работают на износ и нужного количества инфекционистов в городе нет.

"В нашем городе их всего 10. Поэтому мы пригласили работать в госпитале врачей других специальностей, чтобы помочь коллегам справиться со сложной эпидситуацией. Так, были привлечены терапевты, пульмонологи, эндокринологи, педиатры, кардиологи, ЛОР-врачи и хирургическая служба, реаниматологи, врачи-интерны", - рассказала директор.

Всего в госпиталях работают 54 врача.

Кроме того, на дежурство в ковид-отделение выходят представители администрации местных больниц.

Ранее мы сообщали, что под Львовом от коронавируса в один день умерли супруги.

Также мы писали, что в Мариуполе в туалет пускают только вакцинированных.

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