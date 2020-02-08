Под Запорожьем авто снесло коляску с младенцем: новые подробности и видео

Автомобиль сбил коляску с ребенком на пешеходном переходе в Энергодаре Запорожской области. Жуткое ДТП произошло днем в пятницу, 7 февраля. О происшествии сообщила пресс-служба Национальной полиции области.

Известно, что около 12:00 34-летняя женщина с коляской-люлькой переходила дорогу по нерегулируемой "зебре" по проспекту Энергетиков. Внезапно на нее вылетел "ЗАЗ", из-за чего коляска отлетела на несколько метров.

Трехмесячного мальчика доставили в больницу, на данный момент известно, что его жизни ничего не угрожает. Мама ребенка травм, по крайней мере физических, не получила.

Под Запорожьем авто сбило коляску с ребенком (фото: en-media.tv)

Водителя задержали, как оказалось, он был за рулем в состоянии сильного алкогольного опьянения. В крови 48-летнего мужчины выявили 1,85 промилле алкоголя.

Полиция открыла уголовное производство по части 2 статьи 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами".

Под Запорожьем авто сбило коляску с ребенком (фото: en-media.tv)

Позже в местных группах в соцсетях появилось видео с ДТП, которое можно посмотреть по ссылке. На записи с регистратора видно, что женщина с коляской почти успела дойти до конца дороги, когда на нее на большой скорости налетело авто. В результате чего коляска подлетела в воздух. Судя по всему, малыш был надежно зафиксирован в детском транспорте, благодаря чему не вылетел и не упал на дорогу.