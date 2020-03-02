Под Запорожьем археологи обнаружили уникальную находку (фото)

В Запорожской области археологи раскопали остатки Торговых рядов древнего города. Это произошло во время проведения работ по реконструкции сквера Пионеров. Об этом сообщили на Facebook-странице департамента архитектуры и градостроительства Запорожского городского совета.

Также на страничке обнародовали снимки раскопок.

Торговые ряды на Базарной площади Старого Александровска располагались на месте современного сквера Пионеров в 1874-1905 и 1911-1943 годах. Будучи архитектурной доминантой центральной части Старого Александровска, Торговые ряды имели три параллельных ряда скамеек, ограниченных проспектом Соборным, улицам Благовещенской, Почтовой и Базарной и были разрушены во время освобождения Запорожья в 1943 году.

Кстати, во время проведения работ по реконструкции элементов благоустройства сквера Пионеров были обнаружены кирпичные и гранитные ступени к скамейке Нижнего Гостиного ряда Торговых рядов, который находился по современной ул. Почтовой. Лавка в 1917-1918 годов принадлежала Александровском купцу Абраму Моисеевичу Геншафту.

На данный момент археологические исследования продолжаются.

Раскопки в Доме пионеров под Запорожьем (facebook.com/pg/datamzmr)