Под Запорожьем подросток в ДТП убил троих людей: детали трагедии

В Запорожской области, в селе Пологи 15-летний парень устроил масштабное смертельное ДТП. Несовершеннолетний водитель был за рулем Cherry, но не справился с управлением и машина перевернулась.

"Водитель автомобиля Chery 2004 года рождения, двигаясь по улице Магистральной в городе Пологи, не справился с управлением, выехал на обочину, где допустил опрокидывание транспортного средства. В результате аварии пассажир 2005 года рождения и мужчина, данные которого устанавливаются, от полученных травм погибли на месте происшествия, еще один мужчина 1981 года умер в карете скорой помощи", — рассказали в полиции Запорожской области.

В аварии погибли три человека, еще один пассажир получил тяжелые травмы. Сам водитель также госпитализирован.

По данному факту открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

С целью установления всех обстоятельств происшествия полиция просит откликнуться свидетелей ДТП по телефонам (095) 735-56-93, (097) 139-63-24 или 102.

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