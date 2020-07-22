В Запорожье жестоко избили бойца АТО: заступился за девушек и сейчас в коме

В Запорожье вчера, 21 июля, ранее судимый мужчина избил бойца батальона "Азов" Олега Черевко за то, что тот заступился за девушек. АТОшник получил сильную травму головы и сейчас лежит в больнице в коме.

Инцидент произошел ночью возле супермаркета, который находится на улице Космической. В полицию сообщение из больницы о поступлении к ним местного жителя 1991 года пришло примерно в 23:55. Состояние пострадавшего, который приехал в Запорожье в краткосрочный отпуск из зоны проведения операции Объединенных сил, тяжелое. Об этом сообщает Нацполиция Запорожской области.

Олег Черевко (фото: facebook.com/dovgyj)

Полиция выяснила, что АТОшник сделал замечание мужчине, который приставал к девушкам. Ему это не понравилось, и он нанес потерпевшему несколько ударов по голове, а сам скрылся.

Полиция просмотрела камеры видеонаблюдения и нашла хулигана 1991 года рождения. Сейчас возбуждено уголовное производство за умышленные тяжкие телесные повреждения. Санкция предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 9 лет.

Подозреваемый в избиении АТОшника (фото: zp.npu.gov.ua)

По словам брата пострадавшего Евгения Долгого, после нанесения ударов Олег упал и ударился головой об асфальт. У него открытый перелом основания черепа со смещением, осколки в головном мозге и водянка в мозге.

Он также рассказал, что Олегу сделали операцию и вывели трубку для выведения жидкости из мозга. При этом его состояние по-прежнему стабильно тяжелое. АТОшник находится в 5-й городской больнице (интенсивная терапия) и ему необходима кровь любой группы. При этом кровь можно сдать с 8 до 11 утра.

Напомним, в киевской маршрутке цинично унизили жену погибшего АТОшника.

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