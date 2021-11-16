В Запорожье супруги морят голодом и бьют собак: соседи жалуются на вой животных

Так, инцидент произошел вчера,15 ноября на улице Крылова.

Зоозащитники рассказали, что супруги ведут асоциальный образ жизни, завели в своем дворе четырех собак, не заботится о животных, морят голодом и бьют.

Также соседи сообщили, что они постоянно слышат нытье и вой животных. Кроме того, волонтеры побывали на месте и обнаружили истощенных животных, привязанных к забору, и которые не имели перед собой ни воды, ни еды.

Поэтому, полицейские осмотрели территорию двора, опросили хозяев собак и в результате составили протокол на мужчину и женщину по ч. 2 ст. 89 "Жестокое обращение с животными" кодекса Украины об административных правонарушениях. Отмечается, что материалы будут направлены в суд для принятия решения об ответственности.

Как известно, с 8 ноября 2021 года вступили в силу изменения в положения законодательства, которые усиливают административную и уголовную ответственность за жестокое или безответственное обращение с животными.