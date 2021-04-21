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В Запорожье школьница рассказала о травле перед суицидом: "я просто стану ангелом" (фото)

Автор: Владимир Костырин

В Запорожье школьница совершила самоубийство, оставив предсмертную записку, в которой рассказала о буллинге со стороны учителей и одноклассников в своей гимназии.

Об этом 21 апреля передает местное издание "Пресс-центр".

Трагедия произошла еще 4 апреля в доме на ул. Оптимистической в Заводском района города. По информации с соцсетей, девочка повесилась.

Сейчас в распоряжении журналистов оказалась записка этой девочки, написанная перед смертью. В ней школьница описывает травлю в учебном заведении (на улице Павлокичкасской), о неподобающем отношении преподавателей к классу, о чем учителя якобы рассказывали не только друг-другу, но и другим ученикам.

Школьница говорит, что подвергалась издевкам и со стороны одноклассников.

Также девочка рассказывает, что ранее уже предпринимала попытки расстаться с жизнью. В частности, говорит, что наносила себе порезы на руках, два раза намеревалась прыгнуть с крыши, пыталась повеситься.

По словам школьницы, в гимназии ранее проводили опрос относительно буллинга, и она единственная призналась, что подвергалась травле. В итоге весь класс списал это на шутку, и на заявление никто не обратил внимание.

Девочка в предсмертной записке, обращаясь к подружке, говорит, что после своей кончины "отдам тебе свое здоровье, лишь бы ты выздоровела".

"Я просто стану ангелом, который будет защищать всех своих близких..." - написала она.

Полиция проверяет факты, изложенные в предсмертной записке школьницы, а также устанавливает обстоятельства трагедии.

В Запорожье школьница оставила предсмертную записку и совершила самоубийство (фото: press-center.news)

Напомним, недавно под Запорожьем разоблачили куратора "группы смерти", которым оказалась школьница.

Ранее сообщалось, что зимой в Днепре мужчина совершил самоубийство в больнице, оставив перед этим записку.

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Новости Украины Запорожьесамоубийствошкольникибуллингдевочка
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