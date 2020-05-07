В Запорожье на рынке неадекват набросился на журналистов: появилось видео

В Запорожье журналисты снимали сюжет о нарушениях правил карантина на рынке
В Запорожье на журналистов напал неадекват на рынке "Бахчисарай" - мужчина пытался помешать съемочным группам центральных телеканалов освещать нарушения карантинных норм на базаре в Хортицком районе.
Инцидент 7 мая попал на видео и разошелся в сети.
Как видно на кадрах, агрессивный мужчина с нецензурными ругательствами и угрозами пытался сорвать с журналиста и оператора маски и повредить технику.
В итоге оператор пробовал оттолкнуть дебошира, после чего другие телевизионщики были вынуждены залить его из газового баллончика.
Мужчина сразу передумал конфликтовать и поспешил ретироваться.
Как отметили в местном издании "061", в ГУНП в Запорожской области информацию об инциденте зарегистрировали, начата проверка.
Журналисты "Саме Зараз" рассказали, что мужчина начал преследовать работников СМИ с самого входа в рынок.
Видео нападения на журналистов можно посмотреть по этой ссылке (предупреждаем, присутствует нецензурная брань!)
Согласно документам, рынок имеет статус торговой площадки. Территориально он находится в Запорожье, но подчиняется Долинской ОТГ. В Госпродпотребслужбе говорят, что решение должны принимать органы местного самоуправления, а потому направили письма в ОТГ.
Торговлю на рынке "Бахчисарай" возобновили около недели назад. На базаре на практике температурный скрининг на входе не проводится, дистанция и масочный режим не соблюдается, а прилавки не оборудованы защитными экранами.
Всего в Запорожской области открыли 24 рынка.
Напомним, что препятствование журналистской деятельности наказываются штрафом, или арестом на срок до 6 месяцев, или ограничением свободы на срок до 4 лет.
Ранее мы писали о том, что в Киеве в ночь на 6 мая неизвестные обстреляли из автомата продуктовый рынок. Инцидент произошел в спальном районе столицы Троещина.