В Запорожье родителей школьников призвали купить свечи на случай вторжения России

Такая просьба и постановка вопроса возмутили граждан. Родители детей указывают, в частности, на пренебрежение элементарных норм пожарной безопасности, ведь открытый огонь в закрытом помещении с малышами несет серьезную опасность.

Родители учеников 4 класса школы №94 обратились к журналистам, чтобы предать ситуацию огласке, а также показали скрины с перепиской в чате.

Отмечается, что администрация этого учебного заведения дала распоряжение родительским комитетам закупить по 2 свечи на каждого ребенка для подготовки бомбоубежища.

"Первый вопрос о пожарной безопасности. Дети (много детей!) и открытый огонь. Где и из каких методичек взяло информацию руководство о необходимости свечей в бомбоубежище?" - возмущаются родители.

В данном 4-А классе учатся 35 детей, соответственно речь идет о 70 свечах.

"Это подготовка бомбоубежища. На случай если будет вторжение. Не паникуйте, и старшие классы тоже закупают. Только там список больше", - сообщается в чате.

Когда люди указали на риски от отрытого огня, как альтернатива было решено принести по фонарику.

При этом все равно возможна ситуация, что один класс придет с фонариками, а остальные дети школы будут со свечами, и в итоге все равно будет нарушением правил пожарной безопасности.

В школе Запорожья родителей учеников просят купить свечи для бомбоубежища (фото: скрин zabor.zp.ua)