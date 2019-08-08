Били ногами по голове: в Запорожье пьяные малолетки избили бездомных (видео)

В интернете появилось видео, на котором пьяные подростки избивают бездомных, которые не проявляли никакой агрессии по отношению к ним. Видео инцидента опубликовал запорожский активист Андрей Лукин на своей странице в Instagram.

Парни с пивом бьют бездомных просто так ни за что. При этом бездомные даже никуда не убегали и не предпринимали никаких защитных действий. Сейчас их разыскивают люди, которые хотят им объяснить, что бить беззащитных людей нехорошо.

"Малолетние негодяи напились горючей смеси и решили отыграться за все, что не получается в жизни на слабых духом и телом людях... Нужно найти негодяев. Отмечайте друзей и делайте репост!!!" - подписал видео активист.

Малолетки избили бездомных в Запорожье (фото: instagram.com/prana.108)

В полиции сообщили, что начали проверку по факту этого инцидента.

Малолетки избили бездомных в Запорожье (фото: instagram.com/prana.108)

Пользователи сети также прокомментировали данное происшествие.

Не дай Бог им детей до конца жизни! Безмозглый биомусор;

Первая мысль: твари, мрази... Но нужно зрить в глубь... Как жаль, что когда-то маленькие и милые новорожденные мальчата превратились в таких отморозей. Хотя, если привезти на Черную гору и приставить дуло к головушкам, начнут же ж писаться...

Конечно, страшны их действия! Но страшнее их безнаказанность... Увы, но беседы с ними уже бесполезны, профилактики с ними проводить и т.д. И я больше чем уверенно смотрю на то, что им все-таки ничего не будет, ну разве что небольшое презрение от тех, кто их знает, однако смотря на это видео, больше начинаешь оценивать ту или иную ситуацию. Страшно.

Скриншоты с Instagram

Напомним, что под Киевом таксист жестко наказал пассажира и посадил его на цепь.

Ранее сообщалось о том, что Луганчанин жестоко убил собаку. Теперь 27-летнего нелюдя будут судить.