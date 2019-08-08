Били ногами по голове: в Запорожье пьяные малолетки избили бездомных (видео)

Малолетние негодяи напали на бездомных, которые их не трогали
В интернете появилось видео, на котором пьяные подростки избивают бездомных, которые не проявляли никакой агрессии по отношению к ним. Видео инцидента опубликовал запорожский активист Андрей Лукин на своей странице в Instagram.
Парни с пивом бьют бездомных просто так ни за что. При этом бездомные даже никуда не убегали и не предпринимали никаких защитных действий. Сейчас их разыскивают люди, которые хотят им объяснить, что бить беззащитных людей нехорошо.
"Малолетние негодяи напились горючей смеси и решили отыграться за все, что не получается в жизни на слабых духом и телом людях... Нужно найти негодяев. Отмечайте друзей и делайте репост!!!" - подписал видео активист.
Малолетки избили бездомных в Запорожье (фото: instagram.com/prana.108)
В полиции сообщили, что начали проверку по факту этого инцидента.
Малолетки избили бездомных в Запорожье (фото: instagram.com/prana.108)
Пользователи сети также прокомментировали данное происшествие.
Скриншоты с Instagram
Напомним, что под Киевом таксист жестко наказал пассажира и посадил его на цепь.
Ранее сообщалось о том, что Луганчанин жестоко убил собаку. Теперь 27-летнего нелюдя будут судить.