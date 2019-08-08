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Били ногами по голове: в Запорожье пьяные малолетки избили бездомных (видео)

STYLERЖизнь    08.08.2019 - 21:23
Били ногами по голове: в Запорожье пьяные малолетки избили бездомных (видео)
Малолетки избили бездомных в Запорожье (иллюстартивное фото: facebook.com/dnpr.panorama)

Малолетние негодяи напали на бездомных, которые их не трогали

В интернете появилось видео, на котором пьяные подростки избивают бездомных, которые не проявляли никакой агрессии по отношению к ним. Видео инцидента опубликовал запорожский активист Андрей Лукин на своей странице в Instagram.

Парни с пивом бьют бездомных просто так ни за что. При этом бездомные даже никуда не убегали и не предпринимали никаких защитных действий. Сейчас их разыскивают люди, которые хотят им объяснить, что бить беззащитных людей нехорошо.

"Малолетние негодяи напились горючей смеси и решили отыграться за все, что не получается в жизни на слабых духом и телом людях... Нужно найти негодяев. Отмечайте друзей и делайте репост!!!" - подписал видео активист.

Били ногами по голове: в Запорожье пьяные малолетки избили бездомных (видео)

Малолетки избили бездомных в Запорожье (фото: instagram.com/prana.108)

В полиции сообщили, что начали проверку по факту этого инцидента.

Били ногами по голове: в Запорожье пьяные малолетки избили бездомных (видео)

Малолетки избили бездомных в Запорожье (фото: instagram.com/prana.108)

Пользователи сети также прокомментировали данное происшествие.

  • Не дай Бог им детей до конца жизни! Безмозглый биомусор;
  • Первая мысль: твари, мрази... Но нужно зрить в глубь... Как жаль, что когда-то маленькие и милые новорожденные мальчата превратились в таких отморозей. Хотя, если привезти на Черную гору и приставить дуло к головушкам, начнут же ж писаться...
  • Конечно, страшны их действия! Но страшнее их безнаказанность... Увы, но беседы с ними уже бесполезны, профилактики с ними проводить и т.д. И я больше чем уверенно смотрю на то, что им все-таки ничего не будет, ну разве что небольшое презрение от тех, кто их знает, однако смотря на это видео, больше начинаешь оценивать ту или иную ситуацию. Страшно.

Били ногами по голове: в Запорожье пьяные малолетки избили бездомных (видео)

Били ногами по голове: в Запорожье пьяные малолетки избили бездомных (видео)

Скриншоты с Instagram

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