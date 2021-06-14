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В Запорожье на пляже произошла трагедия с подростком: равнодушие очевидцев поразило медиков

Автор: Светлана Мащенко

В Запорожье на Центральном пляже в Днепре утонул 14-летний подросток. Медики заявили, что парня погубило равнодушие окружающих, которые слишком поздно отреагировали на крики о помощи.

Об этом в Facebook сообщил Константин Малашенко, директор Запорожского областного центра экстренной медицинской помощи

Известно, что прибывшая скорая в течение почти часа пыталась реанимировать парня, но безуспешно.

"14 лет, чей-то сын, чья то надежда... Да, была скорая, была 50-тиминутная реанимация, все это было. Но было поздно. Равнодушие... Равнодушие и беспечность. Беспечность детей и равнодушие взрослых, отказавшихся вовремя прийти на помощь ребенку перечеркнули его шансы на жизнь", - написал Малашенко.

Он добавил, что парня слишком поздно вытащили из воды, поэтому реанимационные мероприятия оказались тщетными.

Местные СМИ сообщают, что парень отдыхал вместе с друзьями. Они играли, ныряли в воду. Свидетели говорят, что друзья парня звали на помощь взрослых, но они вовремя не отреагировали, думая, что это розыгрыш.

Погибший парень был жителем города Запорожье, учился в 9 классе, 2006 года рождения.

Как распознать утопающего

Утопающий человек не размахивает руками, чтобы привлечь внимание (как это часто показывают в фильмах). Он стремится удержаться на воде, и поэтому расправляет руки в стороны. Это позволяет ему ненадолго всплыть, чтобы глотнуть воздуха.

Свойственные утопающим паника и ступор мешают осмысленным движениям руками. К этому добавляется возможная судорога от холодной воды или онемение конечностей в результате шока.

Признаки того, что человек тонет:

  • Голова погружена в воду, а рот находится у самой поверхности
  • Голова откинута назад, рот открыт
  • Стеклянные, пустые глаза не фокусируются, или они вообще закрыты, зажмурены
  • Волосы закрывают лоб или глаза
  • Человек держится в воде в вертикальном положении, не совершая движений ногами
  • Утопающий дышит часто и поверхностно, захватывая ртом воздух
  • Пытается перевернуться на спину
  • Может показаться, что человек карабкается по веревочной лестнице.

Как оказать помощь до приезда медиков

Медики говорят, что до приезда врачей пострадавшему нужно не прекращать проводить сердечно-легочную реанимацию.

"Даже если человек не дышит, никогда не сдавайтесь, не прекращайте делать непрямой массаж сердца и искусственное дыхание. Именно эти действия играют решающую роль в таких историях", - рассказывает заведующая подстанции СМП в Бердянске Анна Скопенко.

Ранее мы писали, что прохожие еле спасли детей, которые тонули в Азовском море. Малышей чудом удалось спасти.

Также сообщалось, что во Львове произошло настоящее чудо с 4-летним мальчиком, который утонул на 5 минут.

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