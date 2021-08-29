В Запорожье перевернулся грузовой поезд: появилось видео и фото с места ЧП

На кадрах видно, что в результате ЧП возле станции Запорожье-2 прямо под путепроводом, который называют "Тещин язык", лежат четыре вагона, в которых перевозили щебень. Тут же - оторванные части конструкции, отвалившиеся колеса. К счастью, никто не пострадал.

Видео: в Запорожье произошла авария с грузовым поездом

На месте происшествия работают бригады "УЗ" и экстренные службы, занимаясь ликвидацией последствий аварии.

Грузовой поезд следовал из Запорожья в Пологи. Причина аварии в настоящее время неизвестна, обстоятельства ЧП выясняются.

Три из четырех сошедших с рельсов вагонов разбиты вдребезги и лежат на путях.

В Запорожье 29 августа произошла авария с грузовым поездом (фото: facebook.com/groups/ForumZal.club)

"Кроме того, в результате аварии оборваны провода контактной сети. На месте прибыл кран, которым пытаются поднять вагоны. Вероятно, процесс будет затруднен из-за того, что вагоны лежат под мостом", - говорится в публикации.

В Запорожье вагоны грузового поезда сошли с рельсов 29 августа (фото: facebook.com/groups/ForumZal.club)