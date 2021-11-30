В Запорожье обвалился балкон на 4 этаже дома: погиб 36-летний мужчина (фото)

Трагический инцидент произошел сегодня на улице Александровской около обеда.

Отмечается, что здание, где произошло обрушение, не эксплуатировалось.

Упавший с балконом с четвертого этажа 36-летний мужчина был зажат обломками бетонной конструкции.

Прибывшие на место спасатели деблокировали пострадавшего. К работе были привлечены 3 единицы техники ГСЧС и 15 человек личного состава.

После того как несчастного достали из-под обломков, его передали врачам.

В Запорожье в здании обрушился балкон, на котором находился мужчина (фото: zp.dsns.gov.ua)

К сожалению, полученные им травмы оказались несовместимыми с жизнью, и житель Запорожья скончался в карете "скорой помощи".

Причины и обстоятельства трагического ЧП выясняются. Правоохранители проводят расследование.

Обрушение балкона в Запорожье привело к гибели 36-летнего мужчины (фото: zp.dsns.gov.ua)