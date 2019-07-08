В Запорожье нетрезвый отец жестоко избил своего маленького сына

В Запорожье отец избил сына (Коллаж РБК-Украина)

Годовалый малыш ползал по полу возле абсолютно пьяных родителей

В Запорожье мужчина, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, жестоко избил своего сына. Его также подозревают в совершении ограбления. Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Запорожья.

Вызов на горячую линию патрульной полиции поступил в воскресенье, 7 июля, около 18:00. Соседи сообщили, что годовалый ребенок подвергается насилию со стороны своих родителей. Когда патрульные прибыли по указанному адресу, они обнаружили в квартире мужчину, который был в состоянии сильного алкогольного опьянения. На полицию он отреагировал неадекватно.

На полу квартиры лежала женщина, которая не в состоянии была разговаривать и передвигаться. А рядом с ней ползал годовалый малыш. При осмотре у ребенка обнаружили ссадины по телу и синяки на голове. Мальчика госпитализировали в детскую больницу.

В Запорожье мужчина избил своего годовалого сына (фото: Патрульная полиция)

Отца, который предположительно нанес ребенку телесные повреждения, доставили в отделение полиции, где выяснилось, что он может быть причастен к другому преступлению в том же районе – за час до приезда патрульных, рядом с указанным домом, ограбили человека на улице.

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