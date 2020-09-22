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В Запорожье мужчину избили молотком в маршрутке: нанесли несколько ударов в голову

Автор: Роман Мирончук

В маршрутном такси подрались четверо пассажиров

В Запорожье в маршрутном автобусе произошла драка между четырьмя мужчинами. Трое людей избили одного пассажира. При этом ему нанесли несколько ударов молотком по голове.

Инцидент произошел в воскресенье, 20 сентября, около 18:30. После драки потерпевшему понадобилась медицинская помощь. Врачи диагностировали многочисленные телесные повреждения. Об этом сообщает полиция Запорожской области.

Правоохранители установили, что между местным жителем 1985 года рождения и тремя неизвестными мужчинами, в салоне маршрутного автобуса возник конфликт, который перерос в драку.

Мужчину избили молотком в маршрутном автобусе (фото: zp.npu.gov.ua)

К расследованию этого инцидента полиция привлекла служебного пса по прозвищу "Форс". Немецкой овчарке удалось учуять молоток, который использовал один из нападающих. Сейчас хозяйственный инструмент направлен на экспертное исследование.

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Мужчину избили молотком в маршрутном автобусе (фото: zp.npu.gov.ua)

Полиции удалось задержать злоумышленников и ими оказались ранее неоднократно судимые местные жители 1986, 1991 и 1994 рождения. Они задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Напомним, в поселке Слобожанское Харьковской области 17-летний подросток избил 32-летнего мужчину, а потом его утопил деревянной палкой на глаза у своих друзей.

Ранее в Сумах пассажир изувечила кондуктора из-за маски. У женщины на руках и лице многочисленные гематомы, ушиб 3-го и 4-го пальцев левой руки и лучевой кости на правой руке.

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