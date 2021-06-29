В Запорожье мужчина жестоко избил девушку в магазине, а "копы" его отпустили: "ну никого же не убили"

Также она опубликовала видео с камер наблюдения, на которых видно нападение и избиение.

На место происшествия прибыли патрульные. Пострадавшая написала заявление в полицию. Злоумышленника задержали, однако уже через час отпустили со словами "ну никого же не убили".

Так, мужчине грозит штраф или общественные работы сроком на год, рассказала Некрасова.

У пострадавшей после нападения был сломан нос, она получила многочисленные ушибы и сотрясение мозга.

Чиновник отметила, что девушка страдает от насилия со стороны бывшего сожителя не впервые. Также сообщается, что пострадавшая несколько раз обращалась в полицию, но реакции не было никакой, и мужчина продолжал ее преследовать и угрожать.

"Это уже не первое его нападение. До этого была сломана рука и куча побоев. Девушка 3 раза писала заявление, ей сказали, что нет видео подтверждения. В этот раз видео есть, но я думаю - результата не будет. Постоянно ее преследует, угрожает", - написала Некрасова.

Видео: в Запорожье мужчина избил бывшую девушку в магазине, где она работает

Со слов коллег пострадавшей девушки, пара жила вместе, но некоторое время назад расстались, передает местное издание "Индустриалка".

В сети на странице мужчины в ноябре был пост, в котором он рассказал, что помолвлен. У девушки же на странице нет ни одного фото со своим экс-бойфрендом.

Как рассказала сама пострадавшая, ранее они с бывшим сожителем думали пожениться. А причиной разрыва отношений называет неоднократные избиения, пишет ТСН.

Также она утверждает, что мужчина по телефону угрожал ее убить.