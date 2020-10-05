В Запорожье мужчина с молотком напал на продавца телефонов: жуткие подробности

4 октября вечером в Запорожье в одном из популярных торговых центров мужчина решил совершить кражу. В ТЦ "Амстор" преступник напал не девушку-сотрудницу магазина Vodafone. Нападавший проломил ей голову молотком и попытался украсть смартфон.

Как сообщает издание "Запорожские Вести", инцидент произошел в конце рабочего дня в воскресенье вечером. Злоумышленник совершил нападение на девушку, после чего был задержан охранниками ТЦ "Амстор". Пострадавшей девушке вызвали "скорую помощь", после чего ее госпитализировали. О ее состоянии после госпитализации ничего не сообщалось.

Очевидцы произошедшего рассказывают, что мужчина собирался украсть смартфон. До приезда полиции, после задержки охранниками, преступник лежал на полу в мусоре. После вызова правоохранителей нападавшего увезли.

В Запорожье мужчина молотком разбил голову продавца в "Амсторе" (фото: ipne.ws)

Полиция инцидент пока не комментирует.

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