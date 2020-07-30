В Запорожье молодые люди зверски избили пенсионеров на дороге

В Запорожье компания молодых людей зверски избила пенсионеров на дороге за медленную езду в машине. ЧП произошло на дамбе проспекта Соборного по направлению к остановке Гагарина, возле одной из заправок. О вопиющем инциденте сообщил на своей Facebook-странице Сергей Барбашин.

Молодые люди на автомобиле MG 5 (гос. номер АР 6341СО) обогнали машину Skoda Fabia и прижали к обочине. Парни избили сидящих людей в машине ногами и бейсбольными битами.

"Молодые "бандиты" решили научить ездить пенсионеров в том же скоростном режиме, в котором сами передвигаются в населенном пункте, но уже при помощи биты и ударов ног. Сначала они били по кузову автомобиля Skoda Fabia, в котором находились 3 пассажира - пенсионеры мужчины и одна женщина", - написал автор поста.

Молодые люди продолжали бесчинство, а потом уехали, забыв на месте своего друга.

"После этого одному из пассажиров Skoda Fabia водитель автомобиля MG 5 нанес несколько ударов битой по грудной клетке (результат - ушиб грудной клетки), а его напарник ногами избил второго самого физически слабого 65-ти летнего пассажира Skoda Fabia (результат - перелом ноги в трех местах). После акта превосходства над пенсионерами юные бандосики положили биту в багажник своего авто и скрылись с места происшествия, забыв третьего друга", - сказано в сообщении на странице.

Сейчас пострадавшие находятся в больнице, а нападавших разыскивает полиция.

Один из парней, который избивал людей (фото: Facebook/Сергей Барбашин)

Как мы ранее писали, в центре Днепра мужчина жестоко избил женщину ногами по голове.