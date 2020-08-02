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В Запорожье мать рецидивиста вырыла туннель ради побега сына из тюрьмы

Запорожье, Воскресенье 02 августа 2020 15:28
В Запорожье мать рецидивиста вырыла туннель ради побега сына из тюрьмы
Женщина вырыла тоннель для побега сына из тюрьмы в Запорожье (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Анна Киселева

Женщина решилась рыть тоннель ради побега собственного сына

В Запорожье женщина вырыла туннель трехметровой глубины протяжностью около 10 метров ради побега из тюрьмы сына, осужденного за убийство. Как сообщается, после вынесенного приговора мать решила снять дом неподалеку от колонии, где мужчина должен был отбывать свой срок, и начала рыть тоннель.

Фотографии и подробности инцидента опубликовали в новостной группе города в Instagram "Это Запорожье".

"Побег из Шоушенка, Запорожская версия. Женщина из Николаева рыла подкоп, чтоб вытащить из тюрьмы своего сына. Мужчина отбывает длительный срок за убийства в одной из Вольнянских колоний. Мать сидельца сняла неподалеку дом, и с помощью инструментов по ночам уверенно рыла к своей цели. Конечно, двойственные чувства по этой новости, но теперь у женщины есть все шансы встретиться с сыном по ту сторону забора", - указано в сообщении.

Как отмечается, глубина подкопа составила три метра, а протяженность – десять метров, однако, если бы не полиция, у нее были все шансы освободить сына.

Напомним, что ранее в Одессе из зоопарка сбежали обезьяны и устроили переполох в городе. Инцидент попал на видео.

Также мы сообщали, что в Чернигове арестованные подростки избили сотрудника СИЗО и пытались сбежать.

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