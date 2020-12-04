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В Запорожье мать продала сына за 600 гривен

Запорожье, Пятница 04 декабря 2020 09:16
В Запорожье мать продала сына за 600 гривен
В Запорожье мать продала своего ребенка (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Запорожье задержали женщину, которая продала своего малолетнего сына мужчине. "Покупатель" ребенка хотел, чтобы он просил милостыню на улицах города. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Женщина встретилась с неустановленным лицом и сообщила, что передает своего 12-летнего сына за денежное вознаграждение в размере 600-700 гривен в день для занятия попрошайничеством.

Представители полиции 3 декабря правоохранители задокументировали факт получения денег в размере 600 гривен за передачу малолетнего парня "покупателю".

Отметим, что женщина прилично одета, но в квартире царит полный бардак. Что ее побудило к такому поступку - пока неизвестно.

В Запорожье мать продала сына за 600 гривенВ Запорожье мать продала сына за 600 гривенВ Запорожье женщина продала сына (фото: facebook.com/UA.National.Police)

Сейчас правоохранительные органы задержали 53-летнюю женщину. Она будет проходить перед судом по статье "Торговля людьми" Уголовного кодекса Украины. Горе-матери грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой. На данный момент продолжается дальнейшее досудебное расследование.

В Запорожье женщина продала своего 12-летнего сына

Как мы писали ранее, в кропивницкой школе многодетную мать затравили из-за долга в фонде класса.

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